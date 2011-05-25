У Торезі і Донецьку прокуратура винесла протест на закриття шкіл

Прокуратури міст Донецька і Тореза винесли протести на закриття двох шкіл.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній організації партії «Фронт Змін», надавши сьогодні кореспондентові УНІАН копії листів заступника генерального прокурора України Віктора ЗАНФІРОВА, адресованих народному депутатові України Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Так, в листах В.ЗАНФІРОВА йдеться, що звернення А.ЯЦЕНЮКА до ГПУ «про законність закриття» загальноосвітніх шкіл в м. Торез (№27) і в м. Донецьк (№111) розглянуті.

В обох випадках за дорученням Генпрокуратури України перевірка проведена прокуратурою Донецької області, відзначено в листі.

Так, прокуратурою було встановлено, що, згідно з рішенням Торезької міськради від 28 січня 2011 р. «Про оптимізацію мережі установ міського відділу освіти», ліквідована Торезька загальноосвітня школа №27.

Однак в листі сказано, що «дане рішення не відповідає положенням Законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту» щодо гарантій дітям повної, якісної і доступної освіти; зокрема, міською радою не врахована чисельність учнів цього навчального закладу, не прийняті заходи з організації підвезення дітей до інших навчальних закладів, а також порушено їх право на вільний вибір мови навчання».

«На цій підставі прокуратурою м. Торез від 4.04.2011 р. на дане рішення винесено протест, розгляд якого Торезькою міськрадою запланований 27.05.2011 на засіданні чергової сесії», - підсумовується в одному з листів А.ЯЦЕНЮКУ, яке стосується ліквідації школи в м. Торез.

А в другій відповіді В.ЗАНФІРОВА народному депутатові також йдеться, що прокуратурою було встановлено, що, згідно з рішенням сесії Донецької міськради від 15.04.2011, загальноосвітню школу №111 м. Донецька було ліквідовано.

«В той же час дане рішення не відповідає положенням Законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту», зокрема, порушує права дітей на доступну і якісну освіту», - сказано в листі про донецьку школу.

«На цій підставі прокуратурою Донецька від 4.05.2011 р. дане рішення Донецької міськради опротестоване», - підсумовується в повідомленні В.ЗАНФІРОВА.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою карти з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».