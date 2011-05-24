У Могилянці презентували книгу “Час “дешевого клоуна”

У Національному університеті “Києво-Могилянська академія” презентували книгу “Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-реформами”.

Як передає кореспондент УНІАН, збірка містить документи, інтерв’ю та статті, що висвітлюють ситуацію в українській освіті, яка склалася після призначення на посаду міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, починаючи від звернення Президента НаУКМА Сергія КВІТА до освітянської громадськості від 16 березня 2010 року, в якому він закликав висловитися публічно проти Д.ТАБАЧНИКА, – “особи, неприйнятної на такій важливій та відповідальній посаді як міністр освіти і науки України”, до Підсумкового документа учасників круглого столу “Небезпеки нової концепції літературної освіти”, який відбувся 10 лютого 2011 року.

Автори книги – Сергій КВІТ, В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Володимир МОРЕНЕЦЬ, Володимир ПАНЧЕНКО та Андрій МЕЛЕШЕВИЧ, – стверджують, що “горе-реформаторство” ставить Україну перед небезпекою «радянізації» та русифікації освіти, загрожує відлученням її від світового інтелектуального та наукового простору.

Аналізуючи діяльність Д.ТАБАЧНИКА на посаді міністра освіти, автори збірки пишуть, зокрема, про його ідею спочатку створити єдиний з Росією підручник історії, яка згодом трансформувалася в ідею написання спільного посібника для вчителів. У книзі наголошують, що наразі з підручника з історії для п’ятикласників вже викинули згадку про Героїв Крут, Січових стільців, сталінські репресії, а з програми з української літератури зник роман Василя Барки про Голодомор “Жовтий князь”. У своїх статтях освітяни також згадують міністерську Концепцію літературної освіти, яка орієнтує школу на “збереження… духовних ідеалів слов’янства”. Вони також акцентують увагу на тому, що у цій концепції є неприпустиме ані з наукового, ані з етичного боку протиставлення української і російської літератур. Аналізують автори збірки і розподіл держзамовлення, яке з приходом нового міністра, зменшується, зокрема, “за регіональним підходом”.

“Ця книжка важлива в тому сенсі, що тут зібрані розкидані по Інтернету, журналам та газетам статті, – зазначив професор, почесний президент НаУКМА В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ. – Тим більше, ми – єдиний університет, який реально висловлює свою позицію. І як певний знак цієї боротьби, ця книжка для нас важлива”.

“Міносвіти перетворилося в ідеологічний центр радянізації і русифікації освіти, – зауважив професор, керівник проекту «Літакцент» В.ПАНЧЕНКО. – Д.ТАБАЧНИК розуміє вагу гуманітарної політики. Ідеологія його дуже проста. Він вважає, що є Велика Україна як частина “Російського світу” – це все, крім Галичини. І є Галичина, яка страшенно заважає, бо не вписується у цю концепцію “Російського світу”. Сталося “непорозуміння” – Україна стала державою. Тепер треба це непорозуміння ліквідувати – повернути Велику Україну – все, крім Галичини, в лоно “Російського світу”…

При цьому науковець нагадав, що «одним з перших наказів Д.ТАБАЧНИКА на його посаді був наказ №666, яким він без жодних консультацій, комісій, експертних рад перейменував курс зарубіжної літератури у світову, таким чином українська література була викинута з ряду світової. Тобто, є література світова, а є “аномальна” – українська”.

За словами авторів, наразі примірники книги вже розіслані до Верховної Ради, Адміністрації Президента, бібліотек та книгарень. А от міністр освіти Д.ТАБАЧНИК своєї збірки ще не отримав.

“Ми готові подарувати книгу на відхід міністра з посади. Бо коли він міністр, йому треба рахувати гроші, а не читати книжки”, – підсумував В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ.