Експерти: в Україні відсутня система допомоги дітям з аутизмом

В Україні відсутня система допомоги дітям з аутизмом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова секції дитячої психіатрії і психології Асоціації психіатрів України Ольга ДОЛЕНКО під час круглого столу "Зневага і насильство над дітьми. Українські реалії", який організував Добродійний фонд Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України".

"Зростання дитячого аутизму в нашій країні і в світі загалом досягло масштабних тенденцій. І в цьому значенні дуже сумно усвідомлювати, що у нас не створено ані система допомоги, ані реабілітації, ані лікування таких дітей. Тільки силами психіатрів неможливо розгорнути систему допомоги для таких дітей", - відзначила О.ДОЛЕНКО.

За її словами, дуже часто аутичні діти перебувають поза навчанням. "Мами аутичних дітей, а серед них дуже багато кваліфікованих, освічених чудових жінок, змушені кинути роботу і знаходитися вдома зі своєю дитиною в повній ізоляції без підтримки, зокрема без психологічної, фінансової," - сказало О.ДОЛЕНКО.

Вона підкреслила, що ситуація обтяжується ще і тим, що аутизм належить до так званого спектрального розладу. "Це означає, що аутичні діти - це дуже різнорідна група дітей, і прояви, як поведінкові і інтелектуальні, там дуже різні: від тяжких до ледь помітних. Абсолютна більшість аутичних дітей могла б бути цілком адаптована до реалій нашого життя, перебування серед однолітків", - відзначила О.ДОЛЕНКО.

Експерт також звернула увагу на проблеми, пов`язані з порушенням прав психічно хворих дітей. "Незважаючи на зусилля громадських діячів, залишається багато проблем з дотриманням прав психічно хворих дітей. Одна з них - те, що дитячі психіатричні відділення знаходяться у дорослих лікарнях і, можливо, саме тому не враховуються базові, основні дитячі потреби, наприклад, перебування поряд з матір’ю тощо. У психіатричній лікарні дитина розлучна з матір`ю, а хіба вона відрізняється від іншої будь-якої хворої дитини", - відзначила О.ДОЛЕНКО.

***Аутизм - розлад, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вираженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії і спілкування, а також обмеженими інтересами і діями хворого, що повторюються. Усі вказані ознаки виявляються у віці до трьох років. При аутизмі відзначено зміни в багатьох ділянках мозку, однак як саме вони розвиваються - незрозуміло. Звичайно батьки помічають ознаки розладу протягом перших двох років життя дитини. Аутизм виявляється насамперед у затримці розвитку і небажанні йти на контакт з оточуючими. Симптоми цього захворювання не завжди проявляються фізіологічно, однак спостереження за поведінкою і реакціями дитини дозволяє розпізнати це порушення. Причини аутизму тісно пов`язані з генами, що впливають на дозрівання синоптичних зв`язків у головному мозку. Решта ймовірних причин спірна, зокрема, не одержано якихось наукових доказів гіпотези, що пов`язує аутизм з вакцинацією дітей, серед можливих варіантів також виділяють оточення, умови життя і ставлення батьків до дитини.

Поширеність розладів аутистичного спектру становить 6 на 1000 осіб, причому у хлопчиків подібні стани відзначаються приблизно у 4 рази частіше, ніж у дівчаток. Число людей, у яких діагностовано аутизм, різко зросло з 1980-х років, частково через підходи до діагностики, що змінилися.

Незважаючи на те, що у разі раннього втручання дитині можна допомогти в отриманні навичок самодопомоги і спілкування, поки не відомі методи, здатні повністю вилікувати від аутизму. Небагатьом дітям вдається перейти до самостійного життя після досягнення повноліття.