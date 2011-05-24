Жодних заборгованостей по зарплаті перед освітянами держава немає

На сьогодні держава немає жодних заборгованостей по заробітній платі перед освітянами.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти та науки молод і спорту, про це заявив заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Петро КУЛІКОВ.

«За останні 10-15 років вперше немає заборгованості із зарплати освітянам», – додав П.КУЛІКОВ.

Він також наголосив на тому, що Міністерство та профспілки ведуть постійний діалог, спрямований на досягнення консенсусних рішень. За його словами, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту вже сьогодні готує пропозиції до держбюджету на 2012 рік, в яких передбачається поетапне підвищення заробітної плати освітянам.

У свою чергу заступник голови Профспілки працівників освіти і науки Сергій РОМАНЮК зазначив, що Кабінет Міністрів України нещодавно прийняв постанову N 524, якою передбачається збільшення першого тарифного розряду з 1 грудня до 704 грн.

Щодо пенсійного забезпечення освітян С.РОМАНЮК сказав, що на думку Профспілки, пенсія педагогів має становити близько 80-90% від заробітної плати.

«І, зокрема, була наша ініціатива в законі "Про вищу освіту" передбачити, що рівень забезпечення науково-педагогічних працівників повинен становити близько 80-90%», - зазначив він.

За словами С.РОМАНЮКА, Міносвіти підтримало таку ініціативу профспілок.