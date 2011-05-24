Експерти за впровадження нових підходів в шкільній освіті України

Експерти заявляють про необхідність впровадження в системі шкільної освіти України нових, європейських підходів, які забезпечують засвоєння знань та зберігають здоров’я дітей.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили виконавчий директор Українського педагогічного клубу, керівник експертної групи “Освіта” Сергій ВЄТРОВ, а також керівники приватних освітніх закладів Євгеній МІРОШНИЧЕНКО та Олексій ГРЄКОВ.

За їх словами, нинішня школа є застарілою, та такою, яка шкодить здоров`ю дітей.

С.ВЄТРОВ відзначив, що у 70% випускників середньої школи фіксуються хронічні захворювання.

“Близько 30% дітей приходять до школи з дитячого садочка з хронічними захворюваннями, тобто вже на цьому етапі є проблеми, і школа додає ще 40% дітей з хронічними захворюваннями, патологіями, іншими серйозними порушеннями”, - підкреслив експерт.

У існуючій загальній середній школі С.ВЄТРОВ назвав три основні проблеми, які призводять і до низького рівня знань учнів і до хвороб. Перш за все, через порушення норм як харчування, так і освітлення, облаштування учнівських місць тощо. “Не тому, що так хочуть вчителі, а тому що вони є в такій системі. Школа непристосована, застаріла, школа не відповідає тим нормативам, які розроблені психологами, медиками і т.д.”, - зазначив він.

Друга проблема – психологічна. “Вчитель, який має розуміти дитину, індивідуально працювати з нею, враховувати її особливості, на сьогодні “задавлений” існуючою системою. Він більше займається паперами, ніж дитиною, оскільки система не може вирішити проблему застарілої освіти і починає, захищаючи себе, обкладатися паперами, протоколами тощо. Вчителі на можуть втримувати ситуацію, дитина перебуває у психологічно негативній зоні”, - вважає С.ВЄТРОВ.

І третя проблема, за його словами, методологічна: “Школа? створена в XVII столітті для того, щоб навчити дітей читати і писати? давно цю задачу виконала і зараз в неї інше завдання”.

“Чим швидше ми все це зрозуміємо, тим швидше ми змінимо саму школу і відповідно повернемо здоров’я нашим дітям”, - заявив експерт.

При цьому він зазначив, що “боротися з системою” неефективно і довго, тому вважає за необхідне створювати поряд іншу альтернативну систему.

Є.МІРОШНИЧЕНКО, який є одночасно і керівником програми "Відкрита школа: альтернативна освіта", зазначив, що одним з шляхів зацікавити дитину навчатися є “прикладне навчання”. “Я впевнений, що у новій українській школі має бути саме такий підхід, через застосування знань дитиною”, - сказав він.

Другий напрямок вирішення проблеми навчання – це вирішення проблем соціалізації. Школа, за його словами, не повинна мати межі між тим, що дитина вивчає, і тим, як вона ці знання використовує. “Тобто дитина повинна бути готовою до життя, а для цього вона повинна вже в школі перебувати не в шкільних умовах, а в умовах звичайного дорослого життя”, - пояснив Є.МІРОШНИЧЕНКО.

В продовження цього О.ГРЄКОВ повідомив, що в його навчальному закладі реалізується такого роду програма - “Школа без стін”, коли діти навчаються фізиці, математиці та іншим наукам на природі з використанням задач, умови яких складаються з необхідних для життя розрахунків та з використанням того, що оточує дітей в природному середовищі.

Повертаючись до теми здоров’я школярів він наголосив на важливості фізичних вправ, в тому числі дихальних, для дітей під час навчання.

У свою чергу присутня на прес-конференції психолог-експерт Тетяна ДУГЕЛЬНА зазначила, що неврози у дитини – це хронічне психоемоційне напруження, яке не проходить просто так і призводить не тільки до зниження імунітету, успішності та сприйняття інформації, а призводять в подальшому до розладу комунікативної сфери і до того, що діти, стаючи дорослими, балансують між двома станами – депресії або нервових зривів та інших шокових станів. Як запевнила психотерапевт, правильний ритм дихання, знання як заспокоїтись завдяки цьому, дозволить зняти психоемоційну напругу, яка лежить в основі невротизації дитини. Т.ДУГЕЛЬНА ініцією запровадження спеціальних дихальних технік в сучасних школах.

С.ВЄТРОВ закликав батьків та педагогів не бути байдужими до ситуації і до своїх дітей, цікавитись розвитком освіти та добиватися покращання умов для школярів.

“Ми своє слово сказали. Ми свою роботу вже робимо. Слово за вами! Не за політиками!”, - звернувся він до громадськості.