Міносвіти стверджує, що підстав для мітингів студентів немає

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту вважає, що підстав для студентських мітингів немає.

Про це повідомляє офіційний портал Міносвіти.

За інформацією відомства, усі 9 пропозицій, що внесли представники студентських організацій, члени експертної робочої групи з доопрацювання проекту Закону України «Про вищу освіту», враховано.

“Намагання спекулювати на цій темі та вивести студентів на мітинги ні що інше як провокація та маніпулювання громадською думкою”, - заявляють в міністрестві.

При цьому в повідомленні звертається увага на те, що нова редакція проекту Закону України «Про вищу освіту», крім іншого, передбачає: незмінну плату протягом усього терміну навчання для студентів-контрактників (стаття 67); гарантовані державою стипендії на рівні прожиткового мінімуму (стаття 56); гарантовану державою практику в Україні та можливість стажування за кордоном (стаття 46); обмеження двома термінами перебування на посаді керівника вищого навчального закладу (стаття 38); прирівняння диплому спеціаліста до диплому магістра (розділ 13).

Крім того, документ передбачає державне замовлення на рівні 51% (стаття 22); обов’язкове фінансування діяльності органів студентського самоврядування (стаття 37); введення європейських рівнів освіти, що забезпечить спрощення стажування за кордоном (стаття 7) та вільний вибір навчальних дисциплін в рамках освітньо-кваліфікаційних характеристик (стаття 55).

“Проект Закону України «Про вищу освіту» є результатом широкого обговорення та діалогу всіх соціально-активних та зацікавлених у розвитку вищої освіти представників громадськості як освітянського, наукового кола, так і студентського”, - запевняють в Міносвіти.

Як повідомлялось, вчора низка студентських та молодіжних організацій заявила про намір 25 травня в більше ніж 15 містах України розпочати Всеукраїнський студентський бунт проти "законопроекту Табачника" та проти “деградації освіти”.

Одною з головних вимог акції є не допустити реєстрацію у парламенті проекту нового Закону "Про вищу освіту" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ("законопроекту Табачника"), у сьогоднішній його редакції. Організатори стверджують, що всупереч перемовинам з дієвими студентськими та молодіжними організаціями, проект продовжує містити норми, що суттєво дискримінують абітурієнтів, студентів, викладачів. За їх інформацією, це завуальований, проте фактичний дозвіл адміністраціям ВНЗ збільшувати плату за навчання студентів-контрактників у будь-який час (загалом навіть частіше, ніж раз на рік) і на будь-яку (відмінну від першопочаткової домовленості) суму; фактичний дозвіл збільшувати навантаження на викладачів; ведення "триступеневої системи вступу" до ВНЗ, що загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів; профанація автономії ВНЗ та ін.

Активісти стуверджують, що міністерський проект продовжує бути "братом-близнюком" нещодавно відкликаного через студентські протести законопроекту N7486-1.