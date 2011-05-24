В Донецькій ОДА відстоюють позицію щодо закриття шкіл

Рішення про законність чи незаконність закриття шкіл може прийняти лише суд, вважає голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у понеділок.

Журналісти нагадали губернаторові, що 19 квітня 2010 року було прийнято постанову Кабінету міністрів № 315 «Про затвердження Декларації цілей і завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетної декларації)». Згідно з пунктом 54 цього документу, однією з цілей бюджету на 2011 рік є початок роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня, в яких кількість учнів - менше 10, загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступенів, де кількість учнів - менше 40, загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів, в яких кількість учнів - менше 100, і організація підвезення учнів до навчальних закладів. Проте при вирішенні питання про ліквідацію ряду шкіл у Донецькій області «всі 11 шкіл, які вже оптимізовано в регіоні, було оптимізовано в порушення Бюджетної декларації», наголошують журналісти. Також вони відзначили, що й прокуратури Тореза і Донецька винесли протести на ліквідацію двох шкіл.

У А.БЛИЗНЮКА запитали, чому місцеві органи влади порушують Бюджетну декларацію і рішення прокуратур, продовжуючи процедуру закриття шкіл у регіоні. На це губернатор відповів, що лише суд може винести вердикт про законність рішень, прийнятих органами місцевої влади про закриття навчальних закладів.

«У кожного відомства є свої повноваження, тому прокуратура, розглядаючи те чи інше питання, ухвалила рішення, що їй потрібно з цим розбиратися, і ухвалила таке рішення. Але це її, як то кажуть, право», - сказав А.БЛИЗНЮК.

За словами голови ОДА, «висновки про законність чи незаконність має прийняти суд. І, згідно з Конституцією, ніхто не має права бути звинуваченим доти, доки немає рішення суду. Тому тут не можна грати в слова. Потрібно сказати, що є закон».

Губернатор переконаний, що «згідно із законом, якщо тут скажуть, що все невірно, міська рада ухвалюватиме рішення згідно з чинним законодавством».

При цьому А.БЛИЗНЮК зазначив: «Я не бачу в діях органів місцевого самоврядування порушення законодавства. Я не бачу порушення ні Бюджетної декларації, ні Бюджетного кодексу, ні законодавства в цілому».

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання.