Клюєв назвав недоліки у механізмі захисту дітей від насильства

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ вважає, що механізми захисту дітей від насильства в деяких випадках виявляються неефективними через незлагоджену роботу відповідальних структур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив під час Міжнародної конференції «Протидія насильству щодо дітей: від окремих дій до комплексних стратегій».

«Практичний механізм протидії різним формам насильства щодо дітей нерідко демонструє свою неефективність, оскільки він не забезпечує достатнього партнерства всіх, хто несе відповідальність за попередження насильства - уряду, органів місцевої влади, організацій громадянського суспільства і засобів масової інформації», - заявив А.КЛЮЄВ.

При цьому він відзначив, що Україна має напрацьовану законодавчу базу для захисту дітей від усіх форм насильства, яка відповідає міжнародним стандартам у цій сфері. Зокрема законом затверджена Загальнодержавна програма з виконання Україною Конвенції ООН про права дитини, яка розрахована до 2016 року і передбачає здійснення конкретних заходів, спрямованих на посилення захисту дітей від усіх форм насильства.

А.КЛЮЄВ наголосив, що уряд України надає великого значення захисту дітей від насильства.

«Діти - мало не найуразливіша соціальна категорія, а захист дитини вимагає персонального підходу, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, що може бути забезпечене лише шляхом наполегливої праці і використання кращого світового досвіду. Насильством над дитиною, по суті, є будь-яке відхилення від дотримання його фундаментальних прав, закріплених Конвенцією ООН про права дитини», - відзначив А.КЛЮЄВ.

Він наголосив, що дитина піддається насильству як фізичному, так і психологічному, зокрема, коли позбавляється сімейного оточення і батьківської опіки. Так само, відзначив А.КЛЮЄВ, піддається насильству дитина з особливими потребами, для якої не створено належних умов для її соціальної адаптації і інтеграції. Ще одна форма насильства, на думку першого віце-прем`єра, - факт проживання дитини в умовах бідності, що не дає можливості задовольняти її базові потреби в нормальному фізичному, духовному, культурному і освітньому розвитку.

*** У міжнародній конференції «Протидія насильству що дітей: від окремих дій до комплексних стратегій», яка пройшла сьогодні в Києві, взяли участь: заступник Генерального секретаря Ради Європи Мод де Бур-БУКІККІО, спеціальний представник Генерального секретаря ООН з проблем насильства щодо дітей Марта Сантуш ПАЇШ, регіональний директор офісу ЮНІСЕФ для країн Центральної і Східної Європи і країн СНД Стівен АЛЛЕН, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, представники уряду, Верховної Ради, а також - громадських організацій.