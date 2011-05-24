Томенко: здійснюється знищення Інституту українознавства

Заступник голови Верхвоної Ради України Микола ТОМЕНКО просить владу перевірити аконність проведення реорганізації Інституту українознавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер направив звернення прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ з приводу ситуації, яка склалася довкола реорганізації Національного науково-дослідного інституту українознавства, який належить до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У своєму зверненні М.ТОМЕНКО нагадав, що, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 5 січня 2011 року, Національний науково-дослідний інститут українознавства реорганізується шляхом перетворення його у Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, а указом Президента України від 10 березня 2011 року підтверджується збереження статусу національного за Науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії, що утворюється у зв’язку з реорганізацією Національного науково-дослідного інституту українознавства.

Водночас, М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що на практиці реорганізація здійснюється із значними порушеннями законодавства. Він повідомив, що до нього надходять листи, у яких звертається увага на невиконання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту положень розпорядження Кабінету міністрів. Він зауважив, що цим розпорядженням, зокрема, профільному міністерству доручалося у місячний строк затвердити положення про Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, а у двомісячний строк здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією Національного науково-дослідного інституту українознавства.

За словами М.ТОМЕНКА, положення про Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії досі не затверджене.

Віце-спікер наголосив, що натомість 25 березня 2011 року за підписом першого заступника міністра вийшов наказ «Про реорганізацію Національного науково-дослідного інституту українознавства». «Цей документ готувався без відома колективу інституту, без ухвали колегії та без офіційно задукоментованого погодження з відповідними установами та організаціями», - підкреслив віце-спікер.

Окрім того, М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що до складу комісії з припинення Національного науково-дослідного інституту українознавства не увійшов жоден фахівець як у галузі українознавства, так і в галузі всесвітньої історії й очолив цю комісію проректор Національної академії внутрішніх справ.

«Тобто, відповідно до наказу міністерства зараз фактично здійснюється знищення Національного інституту українознавства шляхом його «припинення», - наголосив М.ТОМЕНКО.

При цьому, за його словами, не створюється нічого натомість, адже досі немає ні наукової концепції реорганізації Інституту українознавства в Інститут українознавства та всесвітньої історії, ні положення щодо створення нового наукового закладу його структури тощо.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що невідомою залишається і доля представників трудового колективу інституту, які мають отримати попередження про звільнення і пропозиції щодо працевлаштування у новоствореному чи реорганізованому інституті.