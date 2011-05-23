В МОН кажуть, що за погані результати контрольних не каратимуть

10-20 червня учні 5-8 класів виконували підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, іноземної мови (перша мова – англійська, французька, німецька) та російської мови (у школах (класах) з російською мовою навчання) за єдиними завданнями.

Як відзначає Міністрество освіти та науки, молоді і спорту, метою виконання робіт за єдиними завданнями було визначення рівня засвоєння учнями загальноосвітніх навчальних закладів навчального матеріалу, передбаченого Державним стандартом базової загальної середньої освіти.

“Учні, які з певних причин були відсутні під час написання робіт, переписувати їх не будуть, а виконання робіт на низькому рівні не є підставою для «каральних» санкцій (не переведення до наступного класу, організація «літніх курсів», звільнення вчителя тощо)”, - наголошують в міністерстві.

В офіційному роз’ясненні відзначається, що відомство цікавить рівень засвоєння знань в розрізі сільських та міських шкіл; шкіл (класів), в яких певний навчальний предмет вивчався поглиблено та шкіл (класів), в яких поглиблено вивчалися інші навчальні предмети. Зазначену інформацію Міністерство планує отримати від обласних управлінь освіти до 10 червня ц.р. у формі підготовлених звітів. 20 червня буде представлено рекомендації до проекту нового Державного стандарту змісту освіти.