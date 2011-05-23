25 травня розпочнеться бунт проти "законопроекту Табачника"

25 травня в більше ніж 15 містах України розпочнеться Всеукраїнський студентський бунт проти "законопроекту Табачника" та проти “деградації освіти”.

Про це повідомляють організатори столичної акції - Незалежна студентська профспілка "Пряма дія", Всеукраїнське молодіжна організація "Українська асоціація студентського самоврядування" (УАСС), Громадянський рух "Відсіч", Всеукраїнська молодіжна організація "Фундація регіональних ініціатив" (ФРІ) та ініціативна група викладачів Києво-Могилянської академії.

Передбачено, що в Києві цього дня о 14.00 молодь рушить зі своїми вимогами з верхнього виходу станції метро "Хрещатик" до Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів.

Одною з головних вимог акції є не допустити реєстрацію у парламенті проекту нового Закону "Про вищу освіту" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ("законопроекту Табачника"), у сьогоднішній його редакції. Як зазначають організатори, ккількість міст, бажаючих взяти участь в Бунті, постійно зростає.

Організатори нагадують, що всупереч перемовинам з дієвими студентськими та молодіжними організаціями, проект продовжує містити норми, що суттєво дискримінують абітурієнтів, студентів, викладачів. За їх інформацією, це завуальований, проте фактичний дозвіл адміністраціям ВНЗ збільшувати плату за навчання студентів-контрактників у будь-який час (загалом навіть частіше, ніж раз на рік) і на будь-яку (відмінну від першопочаткової домовленості) суму; фактичний дозвіл збільшувати навантаження на викладачів; ведення "триступеневої системи вступу" до ВНЗ, що загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів; профанація автономії ВНЗ та ін.

Активісти стуверджують, що міністерський проект продовжує бути "братом-близнюком" нещодавно відкликаного через студентські протести законопроекту N7486-1.

Організатори нагадують, що 31 січня у Києві, Донецьку, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Запоріжжі та Одесі зазначені студентські та молодіжні організації та їхні регіональні партнери влаштували акції протесту проти ухвалення законопроекту N7486-1 "Про вищу освіту". А 28 лютого у Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Житомирі, Івано-Франківську, Миколаєві, Хмельницькому, Рівне та Сімферополі студентство вже протестувало проти усіх законопроектів "Про вищу освіту", які містили норми, що дискримінують молодь. І 10 березня молодь отримала результат: законопроект N7486-1 був відкликаний його авторами - сімома народними депутатами з головою найбільшої парламентської фракції на чолі.