На Сумщині цього літа планують оздоровити 60% учнів

У Сумській області цього літа організованим оздоровленням і відпочинком планується охопити 60% учнів регіону, що на 5% більше, ніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій ГРИЦАЙ під час засідання обласної координаційної ради з оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнівської і студентської молоді влітку 2011 року.

«Цьогоріч на оздоровлення з обласного бюджету виділено майже 3 млн. грн., з Фонду соціального страхування - 8 млн. грн. Залучено також додаткові кошти. Орієнтовна середня вартість путівки становитиме 1800 грн. Стовідсотково будуть оздоровлені діти пільгових категорій», - підкреслив чиновник.