У Вінниці двоє студентів зірвались з обриву
16:39, 23 травня 2011Освіта
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Фотографувались на схилах берега Південного Бугу
У Вінниці двоє студентів зірвались з обриву, фотографуючись на схилах берега річки Південний Буг.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
За їх даними, нещасний випадок стався у Староміському районі Вінниці - двоє 18-річних студентів педагогічного училища, фотографуючись на схилах берега річки Південний Буг, впали з обриву.
Внаслідок падіння молоді люди отримали різні забійні травми та були доставлені в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні №2.
На даний час стан потерпілих стабільно важкий, йдеться у повідомленні.
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