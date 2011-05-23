Українці в Естонії хочуть видати книгу про Гуцульщину

Поетичну Червону книгу Гуцульщини має намір видати українською та англійською мовами Центр української культури в Таллінні (Республіка Естонія).

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній державні адміністрації, про це йдеться в листі представника керівництва Центру української культури в Таллінні Нестора ЛЕТЮКА на ім’я голови ОДА Михайла ВИШИВАНЮКА.

За словами Н.ЛЕТЮКА, 30 примірників видання виготовлять за середньовічними технологіями, надрукують високим друком і зшиють вручну. Їх зберігатимуть у найвідоміших бібліотеках світу. Автор листа також повідомляє, що оскільки на 2011 рік Таллінн має статус Культурної столиці Європи, то з 4 квітня Центр української культури (ЦУК) реалізовує міжнародний проект «Талліннський Ноїв ковчег», який триватиме до 4 жовтня. Серед його учасників - і студентка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Марія ЛУКАВЕЦЬКА.

«Водночас ми хотіли б організувати разом з вами Гуцульський фестиваль у Таллінні», - зазначає Н.ЛЕТЮК. Він також стверджує, що “для організації такого дійства ЦУК за підтримки посла України в Естонії Віктора КРИЖАНІВСЬКОГО вже направив до Міністерства закордонних справ України проект на 20 тис. дол., які можуть використовувати організатори фестивалю з українського боку”.

Автор листа просить М.ВИШИВАНЮКА «розглянути можливість участі й допомоги» в реалізації як цих задумів, так і таких проектів ЦУК, як «П’ять ангелів» та «іграшки». Ідея «П’яти ангелів» як складової «Ноєвого ковчега» в тому, щоби вирізьбити з дерева фігурки п’яти ангелів, які символізуватимуть захисників п’яти континентів земної кулі. Їх зберігатимуть у вежі Грусбеке. І ЦУК наразі шукає на Івано-Франківщині професійних різьбярів, які б могли виконати цю роботу, та меценатів проекту. «Іграшки» ж представляють собою попарні механічні іграшки у вигляді звірів. Вони теж уособлюватимуть п’ять континентів і їх також розташують у вежі Грусбеке. Передбачено виготовити ці іграшки на основі традицій європейської сакральної дерев’яної скульптури гербів XVII-XVIII століть. За словами Н.ЛЕТЮКА, дві іграшки виготовлять у Таллінні, решту ж заплановано виготовити в Україні. Це можуть бути роботи як професійних авторів, так і студентів.