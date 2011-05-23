В Одесі 81-річний студент захистив магістерську

У Гуманітарній теологічній академії при Одеському Християнському гуманітарно-економічному відкритому університеті успішно захистив магістерську дисертацію на тему «Християнська етика в сучасному світі» найстарший студент України Феофіл Дорошенко, якому в лютому поточного року виповнилося 81 рік. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету.

Не дивлячись на вік, чоловік володіє жвавим практичним розумом і наділений почуттям гумору.

Присутні на захисті гідно цінували ораторську майстерність і стилістичні мовні прийоми майбутнього магістра теології.

Після закінчення навчання в Гуманітарній теологічній академії Феофіл Дорошенко планує здобувати освіту на факультеті журналістики Християнського університету.