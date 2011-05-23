Правову культуру українців підвищуватимуть через бібліотеки

У бібліотеках України мають бути створені публічні центри та спеціальні інформаційні куточки, що міститимуть необхідну для населення правову інформацію, в тому числі регіонального значення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, такі рекомендації ухвалила Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення у ході виїзного засідання, що відбулося сьогодні в Кіровограді під головуванням міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Засідання Ради було присвячено обговоренню заходів, які б сприяли підвищенню ефективності та дієвості механізмів правової освіти населення. Зокрема, обговорювалося залучення бібліотечних закладів до програм правової освіти населення, забезпечення бібліотек літературою методичного та правового характеру, проведення на базі бібліотечних закладів лекцій, семінарів, виставок, тренінгів з правоосвітньої тематики.

Як наголошувалося у ході засідання, на сьогодні для значної частини українських громадян характерні правовий нігілізм, незнання законів і методів захисту своїх прав. Ці риси є однією з причин порушення в Україні прав людини в економічній, соціальній, політичній, культурній і інших сферах. Незнання громадянами, в першу чергу підростаючим поколінням, своїх прав і невиконання ними своїх обов’язків є суттєвою перешкодою на шляху проведення в країні демократичних перетворень.

За підсумками дискусії Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення засідання ухвалила рекомендації міністерствам юстиції, освіти і науки, культури, внутрішніх справ.

Зокрема, Міністерство юстиції та його регіональні органи мають розглянути можливість організації на базі бібліотек правових громадських приймалень, забезпечити проведення правових навчань з населенням регіонів.

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, а також Міністерству внутрішніх справ України рекомендовано розширити практику залучення студентів юридичних вишів до проведення правовиховної роботи з неповнолітніми на базі бібліотечних закладів.

Міністерству культури України рекомендовано вжити заходів щодо створення у бібліотеках публічних центрів та куточків регіональної інформації з метою надання населенню регіону необхідної правової інформації. Міністерство має також вивчити можливість щодо покращення забезпечення закладів культури юридичною літературою та систематично здійснювати оновлення бібліотечних фондів з урахуванням змін у законодавстві.

До участі у дискусії засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради були запрошені представники центральних органів виконавчої влади, які входять до складу Ради, органів влади Кіровоградської області, начальників головних управлінь юстиції в областях. Крім того, до участі у засіданні були запрошені представники засобів масової інформації, громадських організацій, наукових установ тощо.