У Києві з’явиться школа майбутнього

У вересні 2011 року Британська міжнародна школа відкриває новий навчальний корпус на Печерську. Семиповерхова шкільна будівля, оснащена за новітніми стандартами освітніх технологій, стане першою «Школою майбутнього» в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі Британської міжнародної школи.

«Коли ми тільки починали думати про відкриття нової школи, ми вирішили, що будемо орієнтуватися на кращу освітню систему у світі, а саме – на систему викладання британських шкіл. Я особисто закінчив одну з таких шкіл. Тому я доклав усіх зусиль, щоб у Британській Міжнародній Школі – першій школі в Україні, що працює за британськими освітніми стандартами, – було зібрано найкраще, що може запропонувати освітня система Великобританії», – розповів Джонатан Едвардз, голова ради директорів Британської Міжнародної Школи.

У школі буде обладнано комп`ютерну лабораторію Apple, де проводитимуться уроки природничих і точних наук, а кожний клас матиме найновішу модель інтерактивної дошки Smart.

У новій школі учні навчатимуться паралельно за двома програмами. Підготовка за навчальним планом «Міжнародний бакалаврат» забезпечить випускників, які успішно склали іспити, правом вступу до престижних університетів світу. Викладання дисциплін за міжнародною програмою здійснюється виключно англійською мовою вчителями з Великобританії, Канади, США та Австралії.

Нова школа також ліцензована Міністерством освіти і науки України. Випускники, які складуть іспити за українською програмою, одержують атестат про середню освіту державного зразка. Викладання за українською програмою ведеться висококваліфікованими українськими педагогами.

Усі учні нової школи матимуть змогу відвідувати уроки музики, театрального мистецтва та живопису. Окрім занять із загальної фізичної підготовки, діти зможуть відвідувати басейн, тенісні корти та спортивні майданчики для гри у футбол, регбі та крикет. Крім цього, влітку школа планує організувати заняття з яхтового спорту на Київському морі.

У новому корпусі на першому етапі розміститься підготовча група та початкова школа. А у 2012 році нова школа запросить учнів до навчання у старших класах.