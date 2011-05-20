Янукович підписав закон про заборону приватизації книгарень

Президент України підписав закон про заборону малої приватизації приміщень бібліотек, книгарень, державних видавництв. Таким чином, як заявляє прес-служба глави держави, Президент поклав край безжальному нищенню національного надбання і вивів з-під загрози приватизації, видворення, ліквідації тисячі бібліотек, сотні книгарень, десятки видавництв.

"Це, безумовно, значна передумова розвитку національної культури, літератури. У цьому також є ознака того, що суспільство нарешті виліковується від тяжкої хвороби – байдужості влади до потреб тих, хто її поставив – громадян", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба Президента задається питанням, чому це сталося аж на двадцятому році існування держави: "Чому ті, хто так багато говорив про «націю», «мій народ», «історичну пам‘ять», пропускали повз вуха волання про допомогу й захист, коли держава, творчі колективи втрачали приміщення, а зрештою – й самі видавництва, поліграфічні підприємства, а на їх місці поспіль поставали вже приватні ресторани, бутики, казино та масажні салони?"

У повідомленні на сайті Президента також розміщено перелік закладів, які зникли або опинилися під загрозою закриття у столиці. Це видавництва «Мистецтво», «Музична Україна», «Урожай», «Українська енциклопедія імені Миколи Бажана», головна редакція «Книги пам’яті України», журнали «Соняшник» і «Веселка», книжкові магазини «Сяйво», «Знання», «Абзац», «Планета», «Дружба», «Методична книга», «Технічна книга», «Сучасник», «Сузір`я», «Спортивна книга», «Пропагандист», «Поезія», «Медична книга» та ін. "Винні вони були лише в одному – їхні приміщення стояли в центрі", - робить висновок прес-служба Януковича.