У Львові святкують ювілей українського скаутського руху

Сьогодні у Львові розпочинаються заходи з нагоди 100-річчя українського скаутського руху.

До Львова з’їдуться скаути з України, Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини, щоб разом розпочати святкування, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як наголошується у повідомленні, Львів для такої події було обрано не випадково, «адже саме в цьому місці були засновані дві національні скаутські організації - польських харцерів та українських пластунів». Зважаючи на те, що польські скаути в цьому році завершують святкування 100-річчя власної організації, то акція у Львові стане свого роду передачею естафети святкування 100-річчя від них українським скаутам - пластунам.

Очікується, що до Львова прибудуть понад 700 харцерів з усієї Польщі, підкреслили у міськраді.

В рамках святкування підготовлена насичена програма: гра-квест по історичних місцях, пов`язаних із історією заснування скаутингу у Львові, скаутський ярмарок, вечірка, а також офіційна частина заходу, яка відбудеться в центрі Львова.

«Цією акцією ми розпочинаємо святкування 100-річчя організації Пласт. На цей та на наступний рік ми запланували багато акцій різного спрямування: соціальних, культурних, спортивних, що покажуть наші здобутки за цей час та стануть своєрідним підсумком нашої роботи впродовж цілого століття», - зазначив голова оргкомітету святкування 100-річчя Пласту Юрій НАКОНЕЧНИЙ.