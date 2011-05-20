Українські студії в Кембриджі зацікавили британських студентів

Щорічний фестиваль українських фільмів, виставки, літературні читання, відкриті лекції, які проводить Центр українських студій в Кембриджі, викликають зацікавлення і привертають увагу студентів, науковців та широкої громадськості Великобританії. Про це завив керівник програми українознавства Кембриджського університету д-р Рорі Фіннін під час зустрічі на тему «Україністика у світі: вчора, сьогодні, завтра» в Українському інституті в Лондоні, яка відбулася 17 травня.

«Це можливо завдяки тому, що ми пропонуємо свіжий погляд на Україну, її багату та вражаючу культуру, та співпрацюємо з українськими колегами, зокрема нашим жертводавцем Дмитром Фірташем. У нас дуже багато планів щодо розвитку україністики в Європі, і нам приємно співпрацювати з якісними інституціями, такими як Український католицький університет, щоб здійснити наші плани», – зазначив д-р Рорі Фіннін.

В свою чергу ректор Українського католицького університету о. Борис Ґудзяк розповів про розвиток українознавства у ХІХ і ХХ століттях, в Радянському Союзі та діаспорі, а також про різні моделі фінансування українських інституцій.

«Україністика і українська наука загалом у ХІХ та ХХ століттях долала неймовірні перепони. Часто вкрай необхідні проекти, інститути, видання ставали неможливими через брак власної держави та фінансової бази. Зважаючи на складну ситуацію на матірній території, дуже великою була роль науки та українських інституцій в діаспорі. Міжнародна україністика впливає не лише на цю дисципліну в Україні, але на всю українську освіту та науку. Міжнародний досвід впроваджує нові якості. Сьогодні УКУ переосмислює суть університету, розвиває цілісний підхід до людської особи. Нове студентське містечко УКУ пропонуватиме чітку і творчу навчальну, соціальну та духовну візію для вищої освіти в Україні і не тільки», – зауважив отець Б. Ґудзяк.

Кембриджський центр українських студій був створений 2008 року та продовжує розвиватися за рахунок благодійних внесків Дмитра Фірташа. З цього року Д. Фірташ, який є співголовою Ради інвесторів при Міністерстві освіти та науки Україні, є одним з жертводавців, що сприяють будівництву університетського містечка Українського католицького університету у Львові.

«У той час, коли у західному світі пожертва на університет є загальноприйнятою та звичною, в Україні благодійна підтримка університетів все ще є незвичним явищем, яке не викристалізувалося у суспільній свідомості. УКУ з моменту відновлення університету у Львові наполегливо і успішно працює над залученням коштів жертводавців для підтримки нашої діяльності. Ми спираємося на досвід співпраці з великими жертводавцями, який віддавна використовують провідні університети Північної Америки та Європи, зокрема Кембридж. Ми вдячні усі нашим донорам, особливо жертводавцям з України», – додав ректор УКУ.

Довідка.

Кембриджський центр українських студій, програма факультету слов’янських студій Кембриджського університету, існує заради поширення та поглиблення знань про Україну у Великобританії та поза її межами. Він працює над покращенням знань про Україну в суспільстві та пропонує новий інноваційний підхід до дослідження найбільшої європейської країни, яка лежить на перехресті Сходу і Заходу та має багату історичне, лінгвістичну та культурну спадщину.

Незважаючи на те, що основний фокус дослідження – українська література та культура – Центр розширює загальноприйняті кордони між державами та науковими дисциплінами і сприяє діалогові між митцями, науковцями, політиками та широким загалом, а також між навчальними інституціями України, Європи та Північної Америки.