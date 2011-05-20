В Україні триває V Фестиваль науки

V Всеукраїнський фестиваль науки, приурочений до професійного свята науковців – Дня науки - проходитиме в Україні 19-21 травня.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті Фестивалю, метою його проведення є широке інформування суспільства про наукові досягнення і практичні розробки вітчизняних наукових установ і вищих навчальних закладів.

В рамках Фестивалю науки передбачається проведення багатьох різноманітних за формою і змістом заходів, розрахованих на різні категорії учасників, – дні відкритих дверей в академічних установах і вищих навчальних закладах, виступи провідних вітчизняних і іноземних вчених з популярними лекціями, виставки, екскурсії до лабораторій та музеїв, засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок, демонстрації науково-популярних фільмів, «науковий пікнік» тощо.

Загалом в рамках V Всеукраїнського фестивалю науки заплановано проведення понад тисячі заходів, які відбудуться в Києві, обласних і районних центрах України.

Водночас Національна академія наук України, яка є головним організатором Фестивалю, запропонувала Франції стати його почесним гостем, тож генеральними партнерами Фестивалю виступили Посольство Французької Республіки в Україні, Французький інститут в Україні та Інститут Франції.

Участь Франції у Фестивалі обумовлена проведенням цілої низки заходів: виступи знаних французьких науковців, дві виставки, покази документальних фільмів на наукову тематику, які відбуватимуться протягом місяця почергово у Донецьку, Дніпропетровську, Києві, Львові, Одесі, Рівному та Сумах і стосуватимуться спільної теми: «Хімія на службі суспільства», адже 2011-й рік був оголошений ЮНЕСКО Міжнародним роком хімії.

Також цього року Франція відзначає 100-річчя присудження першої Нобелівської премії славетній французькій жінці-хіміку та фізику польського походження Марі Склодовській-Кюрі. Крім того, хімія є однією з тих галузей, де Франція має лідируючі позиції як у плані наукових досліджень, так і в плані їх промислового використання, а також однією з галузей, у яких співробітництво між Францією та Україною розвивається найбільш інтенсивно.

«Франція є не лише батьківщиною мистецтва, літератури та вишуканого стилю життя. Вона має також потужний науково-технічний потенціал, який виводить її на перший план у світі. Саме цей – менш відомий – аспект життя нашої країни ми хочемо представити українському загалу в ході даних заходів», - зазначається у прес-релізі Французького інституту в Україні.