Результати тестів зможуть корегувати в електронній базі?

Цьогорічна вступна кампанія не буде супроводжуватися “зливом” тестових завдань, але існують загрози корегування результатів тестування в електронній базі. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив директор Центру освітнього моніторингу, екс-заступник міністра освіти і науки Павло Полянський.

"Не буде зливу інформації, не буде розтаємничення тестових завдань, тому що технологічно все робитиметься шляхом корекції результатів в електронній базі, де будь-який бал можна виправити на інший", – зауважив експерт.

За словами П. Полянського, корупціонери шукатимуть різноманітні способи влаштування своїх дітей до лав ВНЗ, а так звані “обхідні нововведення” нинішнього керівництва Міносвіти, як то збільшення ваги шкільного атестату, надбавка у 20 балів для випускників підготовчих відділень, вступні випробування, система електронного вступу, лише стануть їм у нагоді.

"Люди не намагаються отримати таємну інформацію про зміст тестів. Чому? Бо у цьому немає жодної потреби", – пояснив Полянський.

"Минула кампанія не позначилася активним громадським моніторингом, бо громадські спостерігачі на власній шкурі відчули небажаність свого перебування у приймальних комісіях ВНЗ, їм чинився опір. У теперішніх умовах, за винятком ЗМІ, ніхто в суспільстві не порушуватиме питання проти допущених несправедливостей. Влада політично в цьому не зацікавлена", – сказав він.

Насамкінець він пригадав учительську байку, коли учителька при першому знайомстві з учнями, застерігала їх добре учитися: "Той, хто старатиметься – потрапить до раю, а хто байдикуватиме – до пекла". На що один з учнів відреагував: "Маріє Іванівно, а чи живим школу можна закінчити?".

"Я оптиміст в тому сенсі, що цьогоріч ВНЗ будуть вкомплектовані, а деякі батьки – задоволені, адже, як підтверджують останні соціологічні дослідження, частина суспільства ніколи і не хотіла прозорих умов вступу", – підсумував він.