Як обійти ЗНО?

За нинішньої системи вступу до вишів, коли нівелюється роль і значення зовнішнього незалежного оцінювання, існує щонайменше чотири очевидних методи обійти і взагалі не складати тестування. Про них сьогодні на прес-конференції розповіла народний депутат, голова підкомітету базової освіти комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Леся Оробець, передає кореспондент УНІАН.

Перший спосіб, за словами нардепа, – медичний. "Дивовижна ситуація складається у нашій державі. Скажімо, якщо сліпа людина хоче навчатися на льотчика-випробовувача, вона може це зробити, їй ніхто не заборонить. Але якщо вона за деякими параметрами, принаймні за підписом лікаря, не може проходити ЗНО, то вона його писати не буде. Виходить, що медичних зауважень щодо отримання певних професій немає, а щодо проходження ЗНО – є", - розповіла Оробець. І ними, додала вона, користується багато хто: "Минулий рік показав, що у нас починається просто хвиля інвалідності серед дітей у квітні місяці".

Другий шлях обійти ЗНО – через військову службу за контрактом, яку, переконана голова парламентського підкомітету, вступивши куди потрібно, так само легко скасувати.

Третій – імітація здобуття освіти за кордоном. "Якщо ви надаєте підтвердження, що ви вчилися за кордоном, а для багатших батьків це не важко влаштувати, ви маєте право не складати ЗНО", - пояснила Оробець.

І нарешті четвертий метод – чорнобильський. "Він найдешевший. Це коли дитина за два місяці до вступної кампанії переписується у чорнобильський район, здобуває чорнобильске посвідчення, а далі користується пільгами і не складає тестування", – зауважила нардеп.

Вона також підкреслила, що цьогоріч цей перелік може поповнитися новими "хитрощами". "Я не виключаю, що ця вступна кампанія буде багатою і на інші речі. Адже доступ до бази данних результатів тестування залишається під питанням. Якщо раніше він був лише у міністра та голови УЦОЯО і в суспільства не виникало до їхніх персон жодних претензій в плані довіри, то зараз ситуація кардинально змінилася", – підсумувала Л. Оробець.