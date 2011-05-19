Семикласник «замінував» школу на Київщині

Сьогодні об 11.00 через повідомлення про замінування учнів, вчителів та технічний персонал загальноосвітньої школи № 3 міста Обухів, що на Київщині, терміново евакуювали. Всі контрольні та екзаменаційні роботи в багатьох класах були зірвані.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ Головного управління МВС України в Київській області, слідчо-оперативна група не виявила на території школи вибухового пристрою, а от горе-мінувальника затримали майже одразу. Ним виявився семикласник цієї ж школи, який вирішив похизуватися перед однолітками. Як з’ясувалося, до міліції він зателефонував зі свого мобільного під час перерви, а потім спокійно пішов на урок. Коли ж розпочалися заходи з евакуації, зрозумів, що запахло смаженим, і втік.

Затримали малолітнього правопорушника вдома. Зізнаватися у скоєному він не поспішав. Коли ж історія про хлопця, який напередодні відібрав у нього телефон і, мабуть, з нього викликав міліціонерів, стала виглядати геть неправдоподібною, школяру довелося зізнатися. Як речовий доказ правоохоронці вилучили у семикласника той самий телефон.

За словами начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей обласного главку Юрія ЛУКІНА, на обліку хлопець не значиться, вчиться посередньо, підтримує дружні відносини з однокласниками. На сьогоднішній день вирішується питання про включення семикласника до обліку дітей-правопорушників. Міра запобіжного заходу відносно нього не обиралась, проте відносно матері школяра за невиконання обов’язків щодо виховання дитини вже складено протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.