У Києві 21-22 травня пройде форум молодіжного лідерства

21-22 травня у столичному університеті «КРОК» пройде Всеукраїнський молодіжний форум «ILead».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив менеджер проекту "Всеукраїнський молодіжний форум "ILead" Сергій МОЛЧАНОВ, зазначивши, що захід відбудеться за підтримки компанії JTI Ukraine.

За його інформацією, учасниками форуму стануть 100 активних представників громадських організацій з 25 кращих університетів України.

В рамках заходу передбачені тренінги провідних бізнес-коучів, майстер-класи, змагання в ораторському мистецтві та конкурси соціальних проектів, спрямованих на впровадження позитивних змін у суспільстві тощо.

Як зазначив С.МОЛЧАНОВ, основною метою форуму є дати молоді поштовх до активного, творчого перетворення власного життя і, як наслідок, - життя країни.

Менеджер проекту відзначив, що форум «ILead» - це проект Всесвітньої федерації молодих лідерів та підприємців, яка охоплює 120 країн і має близько 200 тис. активних членів.

С.МОЛЧАНОВ також відзначив, що такий захід вони організовують вперше, однак сподівається, що форум буде успішним і стане надалі щорічним заходом.

“Тематика розвитку лідерського потенціалу країни дійсно актуальна. І це можна побачити по кількості тих, хто зареєструвався і виявив бажання взяти участь у форумі. Форум очікується в ці два дні дуже насичений і дуже корисний для його учасників”, - додав С.МОЛЧАНОВ.

Він повідомив, що виявили бажання стати учасниками форуму та зареєструвалися на інтернет-порталі проекту понад 250 учасників, з яких були відібрані 100. Основними критеріями стали, зокрема, досвід організаційної роботи; мотивації до лідерства та креативність.