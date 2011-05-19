Лікарчук: На розробників тестів здійснюють величезний тиск

Навряд чи цьогорічна вступна кампанія буде справедливою, прозорою та об`єктивною. Про це сьогодні на прес-конференції заявив директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук, передає кореспондент УНІАН.

Такий висновок експерт зробив із двох причин. По-перше, на переконання Лікарчука, роль ЗНО "визнаної технології, яка гарантувала рівний та справедливий доступ до вищої освіти" повністю знівельована.

"Вона знівельована і умовами прийому, і позицією міністерства, і окремих його керівників. На людей, які працюють в центрі оцінювання якості освіти здійснюють величезний тиск, з невідомих причин з ними періодично зустрічаються деякі особи з керівного складу МОН. Відбувається потужне пресування тих, хто має безпосередній доступ до змісту тестових завдань", – зазначив він.

Друга причина, за словами екс-очільника УЦОЯО, полягає у тому, що ректори вищих навчальних закладів за наслідками минулорічної вступної кампанії отримали індульгенцію від профільного міністерства на те, щоб робити так, як вони важають за потрібне і діяти так, як вони хочуть.

"Підтвердженням цього є той факт, що жоден керівник ВНЗ не поніс відповідальності за минулорічну вступну кампанію, хоча Український центр оцінювання якості освіти ще у листопаді надіслав до міністерства інформацію про велику кількість ВНЗ (майже 450), в яких були порушені правила прийому", – зауважив І. Лікарчук.

Тому майбутнім абітурієнтам він порадив готуватися до повернення хабарів, корумпованих схем і телефонного права. А також обережно ставитися до системи електронного вступу, широко розрекламованої МОН.

"Вона не має державних сертифікатів захищеності, тобто усе, що робитиметься у цій системі з вашими документами, невідомо. Так само, як у відомій пісні про тетю Соню, білий капелюшок і білий лимузин. А що в тому лімузині і під тим капелюшком – ніхто не знає", – резюмував він.