Реєстрацію дітей, народжених поза медзакладами, врегулюють

Кабінет міністрів пропонує врегулювати законодавчо порядок реєстрації дітей, народжених поза закладами охорони здоров’я. Відповідний проект закону, що був розроблений Міністерством юстиції, ухвалено сьогодні, 18 травня, на засіданні уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, необхідність ухвалення такого закону виникла у зв’язку з необхідністю встановити законодавчий механізм підтвердження факту народження дитини, якщо дитина була народжена поза медичними закладами, у позасудовому порядку.

За словами міністра, щорічно в середньому з 500 тис. народжень, які реєструються органами державної реєстрації актів цивільного стану, майже 900 дітей (0,18 %) народжуються поза закладом охорони здоров’я.

Так, Кабінет міністрів пропонує внести зміни до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», якими визначити, що у разі народження дитини поза закладом охорони здоров`я документ, що підтверджує факт народження, видаватиме заклад охорони здоров`я, який проводив огляд матері та дитини.

У разі, якщо заклад охорони здоров`я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, має видавати медична консультаційна комісія. Порядок утворення такої комісії та положення про неї, у разі ухвалення закону, буде затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров`я.

Лише у разі відсутності документа закладу охорони здоров`я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану буде рішення суду про встановлення факту народження.

Таким чином, наголосив міністр юстиції, запропонований у законопроекті механізм підтвердження факту народження позбавить батьків необхідності звернення до суду. Дане питання буде предметом розгляду суду виключно у разі неможливості встановити факт народження певною жінкою дитини.