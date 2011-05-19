Вчені просять уряд збільшити фінансування науки

Провідні вчені України просять уряд збільшити фінансування науки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час прес-конференції, приуроченої до відкриття Всеукраїнського фестивалю науки.

«У Законі «Про науку і наукову діяльність» передбачено фінансування на рівні 1,7% ВВП, проте ця норма вже десятки років не виконується і ми заледве маємо 0,5% ВВП», – зауважив віце-президент Національної академії педагогічних наук Володимир ЛУГОВИЙ.

Його підтримав президент Національної академії мистецтв Андрій ЧЕБИКІН. «Навіть у тих галузях, де ми відчуваємо, що можемо стати найкращими, можемо показати світові приклади видатних викладачів і студентів, ми відстаємо, бо матеріально знаходимось у злиднях», – констатував він.

На переконання віце-президента Національної академії медичних наук України Юрія КУНДІЄВА, наука радо би почала сама заробляти, але вітчизняна економіка не зацікавлена в результатах наукових розробок.

«Наші провідні галузі промисловості живуть за старими технологіями, про модернізацію в переважній більшості не йдеться, і тому в нових, значно ефективніших наукових розробках зацікавленості немає», – зазначив він.

Водночас В.ЛУГОВИЙ розкритикував ідею розформування академій і перенесення науки в університети, скорочення академій наук і перерозподілу їхнього бюджету на користь університетів. «Це психологія отих бідолах і злиднів, які замість того, щоб наростити щось, хочуть переділити те, чого й так майже немає», – сказав він.

За словами В.ЛУГОВОГО, «ніяких коштів не вистачить, якщо система розпорошена і не сконцентрована. Такої кількості вищих навчальних закладів, такої кількості студентів, не відібраних, не мотивованих, як у нас, не витримає жоден бюджет», – зазначив він.

Ю.КУНДІЄВ висловив переконання в тому, що українську науку ще можна реанімувати, але для цього потрібно вживати невідкладних заходів. «Нам є ким пишатися. І якщо ми втратимо наукові школи, які ще поки що живуть, то потім буде надзвичайно важко, якщо взагалі можливо, відродити їх в майбутньому», – підкреслив він.