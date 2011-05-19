Зрив у виплатах вчителям відпускних розцінюватимуть як провокацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ звернув особливу увагу на завершення навчального року в школах.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Насамперед, – підкреслив Президент, – треба проконтролювати, щоб учителі вчасно і в повному обсязі отримали відпускні кошти, щоб мали можливість відпочити після напруженого навчального року. Це питання Уряд повинен взяти під особливий контроль. Будь-який зрив у виплатах вчителям треба розцінювати як провокацію», – наголосив Президент, звернувши увагу прем’єр-міністра також на питання літнього відпочинку школярів.

Глава держави вважає, що цій темі необхідно присвятити окреме засідання Кабінету міністрів за участю представників регіонів і тримати його у постійному полі зору.