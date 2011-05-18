У парламенті знову вимагали відставки Табачника

Депутат Верховної Ради від НУНС В`ячеслав КИРИЛЕНКО зажадав відставки міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА. Його підтримав віце-спікер Микола ТОМЕНКО та інші опозиційні депутати, пише “Зеркало недели”.

В. КИРИЛЕНКО оприлюднив дані перевірки Генеральної прокуратури України, згідно з якими один мільйон підручників знаходяться на «відповідальному зберіганні» на складах, у той час, як у школах не вистачає підручників.

Він також зазначив, що якщо російських букварів надруковано на 65 тисяч примірників більше необхідного, тираж українських букварів зменшився на 85% в порівнянні з минулим роком.

Крім того, В. КИРИЛЕНКО повідомив, що, згідно з відповіддю Кабміну на його депутатський запит, в даний момент друкуються нові перероблені підручники історії України. Надати їх текст народному депутату для ознайомлення уряд відмовився.

М. ТОМЕНКО додав, що за міністра Д.ТАБАЧНИКА більш ніж в 2 рази зросли темпи закриття шкіл в Україні та нагадав висловлювання міністра освіти про те, що для наведення порядку необхідно закрити 10% шкіл.

Віце-спікер також нагадав, що завдяки проведенню підсумкових контрольних робіт, санкціонованих Міносвіти, приватна фірма, що надрукувала відповіді до цих робіт, отримала 25-30 мільйонів гривень (65-70 гривень заплатили батьки за кожен примірник-розв’язник).

Раніше депутат Віктор ТАРАН (фракція «БЮТ-Б») нагадав історію з листом міністерства ректорам вищих навчальних закладів, яким пропонувалося укласти ВНЗ договори з приватною фірмою «Імперія.info», що належить синові одного з працівників міністерства, про надання послуг на суму 30 тис.грн на рік (за розміщення інформації про ВНЗ на якомусь сайті).

Депутат Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував прийняти законопроект про необхідність проведення Національною академією наук України та академією педагогічних наук експертизи підручників, рекомендованих міносвіти. У зв`язку з цим він згадав скандальну історію з підручником для вузів «Глобалістика» авторства заступник міністра освіти Євгена СУЛІМИ.

Верховна Рада ініціативу А. ЯЦЕНЮКА не підтримала.