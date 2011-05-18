Прикарпаття опікуватиметься українськими школами у Португалії

Влада Івано-Франківської області візьме шефство над українськими школами у Португалії, де проживає чимало вихідців з України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської ОДА, про це заявив голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, який очолював делегацію регіону під час нещодавнього візиту до Португалії.

За його словами, для вивчення цього питання наприкінці травня у Португалію поїде група освітян Прикарпаття, яку очолить заступник голови ОДА Роман ІВАНИЦЬКИЙ, щоб «узгодити взаємні дії і надати повну підтримку та державний статус українським школам, аби вони були повноцінними».

«Слід адаптувати португальську програму шкільного навчання до української», - наголосив голова ОДА. За словами М.ВИШИВАНЮКА, лише у Лісабоні навчаються 186 українських дітей, у місті Фаріо, що є морським портом у південній частині цієї країни, школярами-українцями є 80 дітей. Діти там разом з батьками займаються художньою самодіяльністю.

Крім того, він повідомв, що Івано-Франківщина та португальський курортний округ Алгарве уклали Угоду про міжрегіональне співробітництво.

За словами М.ВИШИВАНЮКА, важливим є той факт, що угоди про співпрацю підписали Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника та Алгарвський університет.

«Є домовленості, що діти з Івано-Франківщини зможуть навчатися в університеті міста Алгарве, - запевнив М.ВИШИВАНЮК. - Триватиме обмін досвідом і науковцями. І ще: найближчим часом у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника буде відкрито факультет португальської мови, а в Алгарвському університеті - український факультет». За словами губератора Прикарпаття «ми зі свого боку робимо усе, аби якомога швидше адаптуватися до Європейського Союзу».

Також М.ВИШИВАНЮК сказав, що у португальському місті Фатімі з благословення владик Івано-Франківської і Коломийсько-Чернівецької єпархій УГКЦ Володимира ВІЙТИШИНА і Миколи СІМКАЙЛА збудують дерев`яну церкву у гуцульському стилі.

За словами голови ОДА, храм збудують за кошти меценатів з Івано-Франківщини, у тому числі депутатів обласної ради, які «не зможуть відмовитися від благородної християнської справи».