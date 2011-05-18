Під Києвом відбудуться зльоти юних туристів

Неподалік від Києва, у Козинському лісництві, з 19 до 21 травня 2011 року відбудеться 46-й туристський та 3-й краєзнавчий зльоти юних туристів столиці. З 21 до 22 травня на ХVІ туристський зліт-практикум зберуться і столичні вчителі.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні освіти та науки КМДА.

Організатором зльотів виступить Головне управління та Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму.

За інформацією організаторів, зльоти, присвячені 20-ій річниці Незалежності України, спрямовані на виховання національної свідомості, почуття патріотизму підростаючого покоління. У рамках цих заходів учасники підведуть підсумки розвитку дитячо-юнацького туризму протягом навчального року, обговорять шляхи подальшого удосконалення туристсько-краєзнавчої роботи.

У змаганнях візьмуть участь кращі команди навчальних закладів районів Києва – активні учасники районних та міських змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування, краєзнавчих, науково-дослідницьких конкурсів, що проводились у Києві протягом 2010-2011 навчального року.

Програмою зльотів передбачається участь команд у змаганнях та конкурсах: туристсько-краєзнавчого напряму (краєзнавчо-пізнавальний «Квест»; краєзнавчі майстерні: «Живі сліди історії» (історичне краєзнавство); «Із сивини століть» (археологічне краєзнавство); «Із батьківської криниці» (етнографічне краєзнавство); огляд-конкурс «Театралізоване свято «Обрядове дійство»); туристсько-спортивного напряму (техніка пішохідного туризму «Крос-похід», «Смуга перешкод», «Суперспринт», спортивне орієнтування); туристських конкурсах на краще оформлення туристського табору; фотографій «З Україною в серці»; «В’язання вузлів»; керівників команд; фестивалі туристської самодіяльності).

На команди вчителів чекають комбінований туристсько-краєзнавчий маршрут, конкурс туристської художньої самодіяльності, практичні заняття з техніки пішохідного туризму та робота творчих майстерень.

Урочисте відкриття відбудеться 19 травня 2011 року о 15.00. Згідно з програмою, у цей день відбудуться змагання на дистанції «Смуга перешкод», краєзнавчо-пізнавальний «Квест» та виставка творчих робіт конкурсу фотографій «З Україною в серці».