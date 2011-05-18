Луцький вважає, що у студентів немає підстав страйкувати

На сьогодні немає підстав для масових акцій протесту студентів через новий запропонований проект закону щодо вищої освіти, оскільки більшість вимог студентства враховані.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, перший заступник Голови комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Максим Луцький, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

М. Луцький нагадав, що він як один з авторів попереднього варіанту законопроекту про вищу освіту відкликав свій проект документу, оскільки він викликав заперечення представників опозиції та студентського самоврядування. Він наголосив, що була створена робоча група з фахівців в цій галузі – представників Міністерства освіти та науки, парламенту та вищих навчальних закладів.

"Робота завершилася. Не можна сказати, що всі їх вимоги задоволені, але більшість знайшли своє відображення в новому законопроекті", – сказав Максим Луцький. Зокрема, зауважив він, в новому законопроекті враховані вимоги щодо обсягів студентського самоврядування, скасовані кількісні показники при яких може утворюватися ВНЗ конкретно-визначеної категорії.

"Але плату за навчання не підвищувати не можна. Якщо раніше в законі сума плати за навчання підвищувалася в залежності від рівня інфляції, то зараз просто змінена назва на "коефіцієнт інфляції. Не має значення яка назва, це просто та цифра, яку дає комітет статистики раз на рік. Протестувати проти цього просто виглядає як дитяча забаганка", – наголосив народний депутат.

Максим Луцький також наголосив, що робоча група буде відстоювати той варіант вступу до ВНЗ, за яким враховується і загальний бал шкільного атестату, і результати тестування.

В той же час, наголосив народний депутат, законопроект буде проходити обговорення у міністерствах, відомства та парламентських комітетах і в нього будуть вноситися зміни.

"Я думаю, що до цього законопроекту буде поправок як до Податкового Кодексу. Він за важливістю такий самий як і Податковий, адже це стратегія освіти на багато років", - сказав Максим Луцький.

Він також вислови сподівання, що до кінця цієї сесії парламенту Закон про вищу освіту буде ухвалений. "Цей закон потрібний ще вчора. Ми будемо робити все, аби до кінця сесії він був ухвалений", - наголосив народний депутат.