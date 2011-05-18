Азаров переймається відпускними освітян

11:04, 18 травня 2011
Освіта
0 0

Вимагає забезпечити вчасну виплату

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вимагає від профільних відомств забезпечити вчасну виплату відпускних освітянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“Незабаром починається сезон відпусток. У першу чергу, звертаю увагу на сферу освіти. Міністерство фінансів, Державне казначейство разом з Міністерством освіти повинні заздалегідь підготувати виплату відпускних освітянам у повному обсязі, без будь-яких затримок”, - сказав М. Азаров.

Він повідомив, що з 1 липня будуть підвищені посадові оклади для працівників бюджетної сфери.

Також голова уряду наголосив на необхідності забезпечити всі регіони України коштами для забезпечення цих виплат.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter