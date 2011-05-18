Азаров переймається відпускними освітян

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вимагає від профільних відомств забезпечити вчасну виплату відпускних освітянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“Незабаром починається сезон відпусток. У першу чергу, звертаю увагу на сферу освіти. Міністерство фінансів, Державне казначейство разом з Міністерством освіти повинні заздалегідь підготувати виплату відпускних освітянам у повному обсязі, без будь-яких затримок”, - сказав М. Азаров.

Він повідомив, що з 1 липня будуть підвищені посадові оклади для працівників бюджетної сфери.

Також голова уряду наголосив на необхідності забезпечити всі регіони України коштами для забезпечення цих виплат.