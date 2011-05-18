В Одесі госпіталізовано 9 дошкільнят

З попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція”

В Одесі протягом 14-16 травня до інфекційної лікарні з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 9 дітей (2006 - 2009 р.н.), які відвідували дитсадок № 140. Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання госпіталізованих - середнього та легкого ступенів важкості. Фахівці міської СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Всього дитсадок відвідують 216 дітей. Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Одеській області.

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