В Одесі госпіталізовано 9 дошкільнят
10:28, 18 травня 2011Освіта
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З попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція”
В Одесі протягом 14-16 травня до інфекційної лікарні з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 9 дітей (2006 - 2009 р.н.), які відвідували дитсадок № 140.
Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання госпіталізованих - середнього та легкого ступенів важкості.
Фахівці міської СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Всього дитсадок відвідують 216 дітей.
Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Одеській області.
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