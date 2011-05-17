За новим законопроектом МОН затягує викладачів у кабалу?

Знявши чинне обмеження навчального навантаження у 720 і 900 годин для педагогічних і науково-педагогічних працівників, уряд зможе необмежено збільшувати і без того кабальне навантаження на викладачів. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявила викладач Києво-Могилянської академії, експерт з освітніх реформ Інна Совсун. За її словами, в оновленому варіанті законопроекту "Про вищу освіту" міністерство фактично дає собі дозвіл підвищувати і корегувати навантаження на свій розсуд.

"Якщо в чинному законі чітко прописано максимальне навантаження на викладача, то у запропонованому міністерством проекті ці цифри знімаються. Таким чином Кабмін і Міносвіти отримують можливість у будь-який момент збільшувати навантаження, тобто експлуатувати викладачів ще більше, ніж це робиться зараз", – розповіла вона.

І. Совсун також додала, що навчальне навантаження українських педагогів і без того утричі, а подекуди учетверо вище, ніж у їхніх європейських колег. Тому про наукові дослідження не може бути й мови.

"Хоча у міністерстві декларують, мовляв, цей закон повертає науку в університети, це абсолютна неправда. Фактично у нас не залишається часу займатися науковою роботою, ми повинні постійно ходити на лекції і читати одне і те саме. У цьому світлі всі заяви про те, що ми проводимо рух до Європи й інтегруємося з європейським простором вищої освіти, виглядають щонайменше дивно", – сказала вона.

Крім того, експерт зазначила, що близько 20 викладачів Києво-Могилянської академії звернулися із запитом до робочої групи, яка займається доопрацюванням міністерського варіанту проекту, в якому висловили своє занепокоєння щодо обмеження максимального навчального навантаження. На що отримали розпливчасту відповідь, мовляв, проект закону розроблено з урахуванням сучасних вимог економіки України.

"Усе, що туди додали після нашого звернення, це те, що нормативи встановлюватимуться за погодженням із профспілковим органом. Зважаючи на те, які у нас профспілки і як легко з ними домовитися, пообіцявши підняти тарифну ставку на 10 гривень, вони без проблем підпишуть будь-які нові навантеження та таке інше", – зазначила вона.