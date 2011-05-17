«Останній дзвоник» у столиці відсвяткують 27 травня

Учні столичних шкіл святкуватимуть “Останній дзвоник” цього року 27 травня. А вже 30 травня випускники під час урочистих зборів отримають документи про повну загальну середню освіту.

Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління освіти та науки КМДА.

Так, цього року закінчення навчання у школах святкуватимуть 7 тис. 777 випускників 11-х класів. Це найменша кількість випускників за останні кілька десятків років. Наприклад, минулого року атестати про повну загальну середню освіту отримали 19 тис. учнів. У Головному управлінні освіти та науки пояснюють, що така ситуація склалася у зв’язку з переходом до нової програми навчання.

Дев’ятий клас, який традиційно також вважають випускним, цього року завершать майже 24 тис. учнів. А маленькими випускниками початкової школи, тобто 4-го класу, стануть 20,5 тис. учнів.