Студенти підуть до Януковича жалітися на Табачника

Студентські та молодіжні організації готуються до масових протестів. Як передає кореспондент УНІАН, про це їхні лідери розповіли сьогодні журналістам. За словами студентів, в остаточному варіанті міністерського законопроекту "Про вищу освіту" проігноровані усі їхні вимоги. Тому за тиждень незадоволені зберуться під стінами адміністрації Президента та Кабміну з вимогою не допустити подальшого просування документу без врахування пропозицій студентів.

"У новому проекті є позитиви, але кричущі норми, які звужують наші права, залишилися, – розповідає представник Фундації регіональних ініціатив Антон Делікатний. – Зокрема, можливість змінювати ціну за контракт з року у рік. Формулювання Міносвіти звучить так, що розмір плати за навчання встановлюється з урахуванням індексу інфляції і не може змінюватися на час дії договору. Але будь-який договір укладається на певний відрізок часу. Наприклад, на один семестр, а вже з наступного є вірогідність, що доведеться платити удвічі чи втричі більше".

Тому студенти виступають за чинний закон, в якому прописано, що розмір контракту має бути незмінним.

Не до вподоби молоді також введення трьохступеневої системи вступу до вишів. На їхню думку, така норма загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів.

Оновлений законопроект вони вже охрестили "братом-близнюком" нещодавньо відкликаного. Тому сподіваються, що на нього чекатиме така сама доля.

Нагадаємо, майбутня акція стане третьою за рахунком. На початку року у Києві, Донецьку, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Запоріжжі та Одесі студенти виступали проти прийняття законопроекту Луцького-Єфремова N 7486-1. А 28 лютого у Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Житомирі, Івано-Франківську, Миколаєві, Хмельницькому, Рівному та Сімферополі молодь протестувала вже проти усіх запропонованих варіантів закону. 10 березня студенти таки домоглися свого: законопроект N7486-1 був відкликаний його авторами. Після чого міністрество взялося розробляти третій варіант.