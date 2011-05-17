У Москві запрошують дітей на курси української мови

Відділ Міжнародної співпраці Московського міського палацу дитячої (юнацької) творчості запрошує дітей на безкоштовні курси української мови на 2011/2012 навчальний рік.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомила педагог-організатор відділу міжнародної співпраці Московського міського палацу дитячої (юнацької) творчості Ніна ШОВГУН.

За її словами, початок запису у навчальні групи проходитиме з 19 травня до 10 вересня, після чого одразу почнуться заняття.

«Згідно зі статутом, ми можемо працювати з дітьми, підлітками молоддю віком до 21-го року. Розмір груп у нас – по 8 осіб, і їх кількість залежатиме від віку охочих вивчати мову і рівня їх знань», - сказала Н.ШОВГУН.

Вона також відзначила, що курс навчання розраховано на 3 роки, проте діти з високим рівнем підготовки потрапляють одразу в найбільш підготовлену групу.

Н.ШОВГУН підкреслила, що вивчають українську мову діти з різною метою – хтось хоче спілкуватися з однолітками, а багато хто хоче знати літературну мову з усіма нюансами, щоб мати можливість читати сучасних українських авторів в оригіналі.

За її словами, зараз у палаці українську мову вивчають дві групи - одна група складається з дітей віком 7-10 років, а інша, що закінчує навчання, віком 17-18 років.

Н.ШОВГУН відзначила, що після закінчення учні одержують свідоцтво встановленого зразка.

Вона додала, що учні також знайомляться з українською літературою, фольклором, традиціями.

За інформацією Московського міського палацу дитячої (юнацької) творчості, зарахування у навчальну групу проводитися через електронну пошту interndept@mail.ru