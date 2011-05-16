Навчання в усіх школах зроблять в одну зміну

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України доручило керівникам державних адміністрацій та органам місцевого самоврядування розробити плани-графіки поетапного переведення загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчання школярів здійснюється у дві зміни, на режим роботи в одну зміну.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті МОНмолодьспорт.

В наказі відзначається, що не зважаючи на зменшення, у зв`язку із складною демографічною ситуацією, учнівських контингентів, кількості шкіл, в країні продовжують функціонувати 1 тис.135 загальноосвітніх навчальних закладів (5,8% від загальної кількості), в яких заняття проводяться у дві зміни. Найбільша їх кількість розташована у м. Севастополі (20%), на Рівненщині (14,8%), в Автономній Республіці Крим (14,2 %), Закарпатській (14%), Луганській (8,4%), Донецькій (7,9%) областях.

З метою створення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу та зменшення кількості шкіл, що працюють у дві зміни, Міносвіти доручило провести аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів, що здійснюють навчання у дві зміни;

на підставі результатів зазначеного аналізу розробити плани-графіки поетапного переведення таких загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну. Також в документі зазначається, що при проведенні оптимізації навчальних закладів не допускати роботи у дві зміни шкіл, до яких переводять учнів з навчальних закладів, що реорганізовуються чи ліквідовуються.