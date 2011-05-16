Додаткова сесія ЗНО пройде 27 червня-5 липня

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України видало наказ про терміни проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 р.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті МОНмолодьспорт.

Таким чином Українському центру оцінювання якості освіти доручено забезпечити проведення в поточному році додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови - 27 червня (10.00); української мови та літератури - 29 червня (10.00);

математики - 30 червня (10.00); іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) - 1 липня (10.00); біології - 1 липня (14.00); історії України - 4 липня (10.00); фізики - 4 липня (14.00); географії - 5 липня (10.00); хімії - 5 липня (14.00).

Інформування учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання про місце та час проходження ЗНО здійснюватиметься через офіційні веб-сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.