МОН відмовилося надати Кириленку тексти підручників з історії

Міністерство освіти України відмовилося надати текст підручника з історії України для 11-х класів, який готується до друку.

Як повідомляють у прес-службі партії «За Україну!», народний депутат, лідер «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО направив на адресу уряду депутатський запит з вимогою надати для ознайомлення текст підручника з історії.

У відповіді на це звернення міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК лише вказав авторів підручників для 11-х класів з історії України і повідомив, що «підручники знаходяться у видавництві і готуються до друку».

На думку В.КИРИЛЕНКА, відмова надати для ознайомлення тексти підручників з історії ще раз підтверджує, що Д.ТАБАЧНИК переписує українську історію.

«Ми неодноразово чули від українських науковців заяви про те, що МОН вимагає вилучити з підручників історії розділи про героїв Крут, Українських січових стрільців, визвольну боротьбу УПА в роки Другої світової війни тощо», - зазначив депутат.

Він переконаний, що відмова надати для ознайомлення текст підручників з історії для 11-х класів, які уже знаходяться у друкарнях, на жаль, лише підтверджує слова істориків.

У партії нагадують, що 17 березня у Верховній Раді В.КИРИЛЕНКО звернувся із запитом до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з вимогою надати для ознайомлення тексти нових підручників з історії України.

«Зважаючи на неодноразові заяви та дії Дмитра ТАБАЧНИКА, спрямовані на перегляд змісту підручників, і викликану цим напругу в середовищі фахівців-істориків і в суспільстві в цілому, загрозу політичного цензурування текстів підручників, прошу дати доручення міністру освіти й науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ надати мені як народному депутату України вищезгадані тексти підручників для ознайомлення», - зазначається у зверненні.