З 1 липня вводяться нові ставки освітян

З 1 липня 2011 р, тобто на 3 місяці раніше від попередньо запланованих термінів, збільшується посадовий оклад працівника сфери освіти 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до розміру 635 грн.

Про це говориться в повідомленні Міністерства освіти, науки, молоді та спорту з посиланням на ЦК Профспілки працівників молоді та спорту.

Внаслідок такого підвищення середній розмір посадових окладів педагогічних працівників становитиме 1251 грн., а науково-педагогічних працівників - 2172 грн. (що відповідає ставці заробітної плати вчителя першої кваліфікаційної категорії та посадовому окладу доцента відповідно, зазначається в повідомленні.

Відповідні тарифні ставки затверджені постановою уряду України 11 травня поточного року «Про підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери».

У зв’язку з зазначеним в ЦК Профспілки інформують, що нею прийнято рішення про недоцільність проведення акцій протесту, які були заплановані на 17 травня в регіонах та 18 травня в Києві.

Між іншим повідомляється і що заплановане також наступне підвищення величини першого тарифного розряду ЄТС з 1 вересня, 1 жовтня та 1 грудня 2011 року в розмірах відповідно 641 грн., 660 грн. та 704 грн.

«Таким чином заробітна плата вчителя, який зокрема має першу кваліфікаційну категорію, звання «старший учитель» та викладає українську мову, виконує обов’язки класного керівника, завідувача кабінетом, з урахуванням надбавок за вислугу років та за престижність педагогічної праці, в середньому збільшиться порівняно з квітнем з 42 гривень у липні до 330 грн. у грудні, а доцента – з 58 грн. до 459 грн. відповідно. Виходячи із нових розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів буде нараховуватись заробітна плата за час відпустки», - розповіли в Профспілці освітян.