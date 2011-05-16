Міносвіти оголосило конкурс на навчання за кордоном

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту оголошує конкурс з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Про це повідомляє офіційний портал МОНмолодьспорт.

Відомство оприлюднило 12 пріоритетних напрямів освіти і науки, за якими здійснюватиметься навчання:

біо- і нанотехнології, мікроелектроніка, мембранні і квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, біомеханіка, фізична та біомедична електроніка;

інформаційні та комунікаційні технології, зокрема супутниковий зв’язок, квантовий комп’ютер, штучний інтелект, системні науки та кібернетика;

енергетика та енергоефективність, зокрема нові види енергії, ядерна енергетика, електротехніка;

раціональне природокористування;

нові речовини і матеріали, зокрема матеріали освоєння космічного простору;

світлотехніка і джерела світла;

інформаційно-вимірювальні технології;

авіаційна та ракетно-космічна техніка;

хімічна технологія та інженерія;

будівництво та архітектура;

транспорт і транспортна інфраструктура;

міжнародне право.

Вищі навчальні заклади проводять попередній відбір студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників для навчання, стажування за кордоном і подають свої пропозиції конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України протягом місяця з дня опублікування цього оголошення.

В повідомленні Мінсовіти також зазначається, що особи, які будуть рекомендовані конкурсною комісією відомтсва мають бути готові до проведення додаткових відборів у закордонних вищих навчальних закладах, до яких вони направляються на навчання або стажування.