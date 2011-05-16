Студенти знову виходять на протести

У вівторок, 17 травня, о 13.00 біля пам`ятника Тарасові Шевченку у Києві відбудеться прес-конференція організаторів студентських протестів, під час якої буде оголошено про подальші акції протесту.

Як повідомили УНІАН у ВМГО Фундація Регіональних Ініціатив (ФРІ), чергова серія студентських протестів викликана ігноруванням студентських вимог під час доопрацювання міністерського законопроекту у рамках спеціально створеної робочої групи у рамках МОНМС. 13 травня представник студентських та молодіжних організацій, заступник голови ФРІ Антон Делікатний вийшов з цієї експертної робочої групи. Причина виходу полягає в тому, що в остаточному тексті проекту, презентованому Міністерством, не враховані жодні вимоги молоді.

"До остаточного тексту не увійшли усі 9 пропозицій до міністерського проекту Закону, підготовлені студентськими та молодіжними організаціями, які нещодавно влаштовували масові акції протесту, – розповідає екс-член робочої групи МОНМС Антон Делікатний. – Зокрема, Міністерство включило у текст проекту можливість збільшення плати за навчання студентів-контрактників у будь-який час і на будь-яку суму."

На прес-конференції організатори обіцяють розповісти в деталях про недоліки оновленого законопроекту та хід роботи в рамках робочої групи. Вперше спільно зі студентами виступлять представники викладацького корпусу, котрі розкажуть про суттєве погіршення становища викладачів, до якого призведуть окремі пункти міністерського проекту закону “Про вищу освіту”.

Організатори заходу – незалежна студентська профспілка "Пряма Дія", Громадянський рух "Відсіч", Всеукраїнська молодіжна організація "Фундація Регіональних Ініціатив" (ФРІ).