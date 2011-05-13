Законопроект про вищу освіту рекомендують на розгляд Кабміну

У Спілці ректорів України вважають, що проект нової редакції закону “Про вищу освіту” можна вносити на розгляд Кабінету Міністрів.

Як говориться в повідомленні прес-служби Міносвіти, молоді та спорту, 12 травня відбулося засідання Президії Спілки ректорів України, участь у якому взяли Перший заступник Міністра Євген СУЛІМА та керівники департаментів міністерства.

Є.СУЛІМА доповів про роботу експертної групи з підготовки проекту нової редакції Закону «Про вищу освіту».

Члени Президії Спілки ректорів своїм рішенням схвалили роботу експертної робочої групи та рекомендували розглянути проект нової редакції Закону України «Про вищу освіту» в регіональних радах ректорів. Також члени Президії запропонували Міністерству освіти і науки, молоді та спорту внести проект нової редакції Закону України «Про вищу освіту» на розгляд Кабінету Міністрів України.