Наступний навчальний рік закінчиться 3 травня?

У зв`язку з проведенням в Україні фінального турніру чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України пропонує зміни в графіку закінчення 2011/2012 навчального року.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, на виконання протокольного доручення наради під головуванням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА «Про підготовку інфраструктури приймаючих міст до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» Міністерством освіти внесені на розгляд громадськості зміни в графіку закінчення 2011/2012 навчального року.

Пропонується в наступному навчальному році заняття в 1-8-х і 10-х класах завершити 25 травня 2012 року, в 9-х класах - 17 травня, в 11-х класах - 3 травня.

Свято «Останній дзвінок» у загальноосвітніх навчальних закладах планується провести 25 травня.

У 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 18 по 30 травня, в 11-х класах - з 4 по 11 травня. При цьому зовнішнє незалежне оцінювання в 2012 році планується провести з 14 травня по 7 червня.

Навчальний рік у 2011 році традиційно розпочнеться 1 вересня, йдеться в повідомленні.