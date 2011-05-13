В учнівських олімпіадах щороку беруть участь 60% школярів України

У загальнодержавних учнівських олімпіадах щороку беруть участь близько 3 млн. українських школярів або 60% від загальної кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що у 2010/11 навчальному році було започатковано додатково 4 нові олімпіади - з російської мови і літератури, екології, астрономії та педагогіки і психології. Таким чином, загалом цього року було проведено всеукраїнські олімпіади з 19 навчальних предметів. У фінальному етапі олімпіад взяли участь 2 тис. 12 найталановитіших учнів Ккраїни, 1 тис. 94 з яких стали переможцями.

Як сказав Д.ТАБАЧНИК, перспективним напрямком роботи з обдарованою молоддю на загальнодержавному рівні у 2010/11 навчальному році стало проведення всеукраїнських інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, російської мови і літератури, переможці яких успішно взяли участь у фіналах та підтвердили високий рівень своїх знань.

“З 51 переможця цих інтернет-олімпіад, які взяли участь у четвертому турі, 94 з лишнім відсотки - 48 дітей - виявились переможцями на безпосередньому змаганні у письмових завданнях. Тобто, це засвідчує, що переможці інтернет-олімпіад самі демонстрували свої знання, без участі батьків, самі готувалися і є гідними учасниками. Це дає змогу серйозно розширити учасників олімпіад і широко залучати до участі в них дітей у тому числі з сільської місцевості”, - вважає Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, останнім часом усе більшої популярності набувать всеукраїнські учнівські турніри і конкурси. Лише цього року у них взяли участь понад 800 тис. учнів.

Також міністр повідомив, що за кількістю медалей, отриманих під час міжнародних змагань, у яких також беруть участь українські школярі, наша держава стабільно перебуває на 10-15-му місці у рейтингу країн-лідерів, яких загалом близько 100.

За даними Д.ТАБАЧНИКА, починаючи з 1993 року українські школярі завоювали 395 медалей на міжнародних змаганнях: 69 золотих, 148 срібних і 178 бронзових.

Міністр також поінформував, що фінансування проведення олімпіад в Україні з 2009 року - за 2010 та 2011 роки - збільшено майже утричі. “Зокрема, у цьому році ще на 300 тис. грн.”, - додав він, але остаточної суми фінансування не назвав.

Згідно з матеріалами прес-конференції, йдеться про збільшення фінансування на 1 млн. 200 тис. грн.

Також Д.ТАБАЧНИК нагадав, що переможці всеукраїнських учнівських олімпіад мають можливість вступити до вишів за пільговими умовами. Відповідно до умов прийому на поточний рік, призерам IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін додатково нараховуються бали: за диплом І ступеня - 50 балів, ІІ ступеня - 40 балів, ІІІ ступеня - 30 балів. Крім того, для учасників і призерів міжнародних олімпіад вступ до вищих навчальних закладів відбувається поза конкурсом відповідно до напряму, у якому вони є переможцями змагань.