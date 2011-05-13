На Чернігівщині скорочення шкіл пояснили зменшенням кількості дітей

Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО пояснює, що скорочення кількості шкіл у регіоні пов’язане зі зменшенням кількості дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

За словами В.ХОМЕНКА, скорочення шкіл у селах пов`язано зі зменшенням кількості дітей, і влада на радикальні кроки не налаштована.

"Не стоїть питання про закриття чи відкриття шкіл, питання стоїть про якість освіти", - наголосив керівник області.

В.ХОМЕНКО оприлюднив статистичні дані, за якими у 10 школах Чернігівщини навчається лише по 10 учнів. Один учитель у них викладає 3-4 предмети, також відповідно відсутні сучасні засоби навчання. Крім того, 50% шкіл регіону є мало комплектними, а це впливає на фінансування галузі, оскільки "одними є розрахунки витрат на учня у школі, де навчаються менше 100 школярів, і зовсім інші, де більше 100 дітей".

Виходом із ситуації голова ОДА називає створення мережі опорних шкіл, куди зможуть приїхати і вчитель, і учень, та мати усі необхідні умови для отримання освіти належної якості.

В.ХОМЕНКО уточнив, що питання оптимізації мережі навчальних закладів стосується не лише шкіл, а й дитсадків, професійно-технічних шкіл, адже окремі заклади профтехосвіти ще й сьогодні готують фахівців, наприклад, обліковців, потреба у яких була актуальною ще у 50-х роках минулого століття.