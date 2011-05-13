Табачник обіцяє прискорити темпи реформування освіти

Міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК обіцяє прискорити темпи реформування сфери української освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, як він відреагував на незадоволення Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ реформуванням освіти.

“Відреагував як на доручення, яке треба виконувати і робити темпи реформування більш високими. Незадоволення було по темпам”, - пояснив Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він зазначив: “Але ж ми знаємо, скільки було демагогії та нісенітниці навколо проекту закону про вищу освіту... Зараз доопрацьовується проект нового закону і там більше 30 статей радикально розширюють автономію вищих навчальних закладів. Не може бути законодавчого акту, який всім подобається...”.

Крім того, за словами Д.ТАБАЧНИКА, невдоволення Президента висловлювалось і з приводу профільних міністерств, які продовжують тримати в управлінні центральних органів виконавчої влади навчальні заклади. “Навіть сказав, що вимагає, щоб вони полишили ці іграшки, які заважають розвитку якості вищої освіти”, - наголосив Д.ТАБАЧНИК. До цього він додав, що цю позицію підтримав і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, який сказав, за словами Д.ТАБАЧНИКА, що наявність у не освітянських сферах вищих навчальних закладів веде до трьох речей: низької якості вищої освіти, підготовки спеціалістів, які не затребувані на ринку праці і кумівства.